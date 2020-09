Zoveel geld krijgt de koning voor privé-vluchten

Kassa voor de koning. Hij ontvangt meer geld – een halve ton – voor privé-vluchten. Denk daarbij aan een retourtje Athene tijdens de zomervakantie.

Het royale budget is verdeeld over het regeringsvliegtuig PH-GOV (een Boeing 737 BBJ Boeing Business Jet), ingehuurde privéjets/helikopters en de Gulfstream IV van de Koninklijke Luchtmacht.

De koning mag vaker vliegen in de PH-GOV: er is 86 uur begroot, voor 457.000 euro. Vorig jaar stond 80 uur gereserveerd en was het bedrag 433.200 euro.

Alleen de “uitkeringsgerechtigde” leden van het Koninklijk Huis mogen van het regeringsvliegtuig gebruik maken. De koning, koningin en prinses Beatrix. En later ook Prinses Amalia, want zij wordt 18 op 7 december 2021. Dan zou ze met vriendinnen een verjaardagstrip mogen maken.

De Gulfstream IV staat voor 25 uur ingeboekt, voor 68.775 euro. Vorig jaar was dit nog 65.800 euro. Het blijkt dat dit stokoude toestel nooit voor het Koninklijk Huis vliegt, als gevolg van de vele pechgevallen en lange onderhoudsperiodes. Maar dat gaat veranderen. Volgend jaar heeft Defensie de beschikking over een gebruikte Gulfstream G650. Deze zal ook worden ingezet voor de koning.

Verder mag Willem-Alexander 25.000 euro spenderen om helikopters te huren. Dit is hetzelfde bedrag als vorig jaar. Voor de inhuur van privé-jets staat 309.221 euro in de boeken. Vorig jaar was dit nog 286.000 euro.

Het totaalbedrag is 860.000 euro, zo blijkt uit de Miljoenennota. Dit is 50.000 euro meer dan vorig jaar. Op Verantwoordingsdag, in mei 2021, weten we of de ramingen correct zijn. De vorstelijke vliegreizen worden geregeld door Gert Hermkens. Hij is full-time Planner Luchtvaartzaken bij de Dienst Koninklijk Huis.

Overigens zijn de totale kosten van de PH-GOV 9.393.000 euro voor 2021. Het regeringstoestel valt onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.