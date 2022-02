‘Zoon van Concorde’ moet nog dit jaar vliegen

Kunnen we binnenkort weer supersonische vluchten over de oceaan maken? Het lijkt er sterk op. Nasa wil nog dit jaar vliegen met een toestel dat ze de X-59 noemen, maar ondertussen de bijnaam ‘zoon van Concorde heeft gekregen.

De ruimtevaartorganisatie heeft recentelijk windtunneltests uitgevoerd met een verkleind model van het nieuwe supersonische straalvliegtuig, in voorbereiding op tests op ware grootte die later dit jaar zullen plaatsvinden. Die zijn zo goed verlopen, dat ze later dit jaar met het echte model willen gaan vliegen.

Dat wordt momenteel afgebouwd bij de Lockheed Skunk Works division in Palmdale, Californië. Daar zijn ook de motoren ontwikkeld, die het toestel ‘fluisterstil’ naar de kruissnelheid van Mach 1,4 (1500 kilometer per uur) moeten brengen. Daarmee vlieg je van Amsterdam naar New York in ongeveer drie uur.

Overigens zonder knal als het toestel door de geluidsbarrière gaat. De lange, spitse neus van het toestel is zo ontworpen dat er geen luide drukgolf ontstaat. Het toestel is inclusief die neus bijna 30 meter lang en heeft een spanwijdte van bijna 9 meter. Onderdeel van de testvlucht is het doorbreken van de geluidsbarrière boven bewoond gebied. Burgers mogen rapporteren of ze iets horen.

Het ontwerp is onderdeel van de commerciële arm van Nasa. Die hoopt de technologie later wellicht te verkopen aan een vliegtuigbouwer als Boeing of Airbus. In de X-59 kunnen nu maar twee mensen vliegen.