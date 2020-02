Zomer- en wintertijd kost verkeersdoden

De wisseling tussen zomer- en wintertijd kost in de VS ieder jaar 28 doden, hebben wetenschappers berekend. In de week na het gedraai met de wijzers van de klok zijn er overduidelijk meer ongelukken, sommige daarvan dodelijk. Dat zeggen onderzoekers van de University of Colorado.

Ze maakten een analyse van 732.835 dodelijke ongevallen in de periode 1996 tot 2017. Rond het weekend van de tijdwisseling steeg het aantal ongelukken met zes procent. Vooral ’s ochtends rijden meer auto’s tegen elkaar of objecten.

Als deze cijfers kloppen, dan zou het aantal doden in Europa nog veel hoger moeten liggen. In de Europese Unie alleen wonen 36 procent meer mensen dan in de VS. Ook die zitten twee keer per jaar aan hun klokken en gaan daarna de weg op. Dat zou volgens de Amerikaanse cijfers tot meer dan dertig doden per jaar moeten leiden.

De grote vraag is wat de oorzaak is van de stijging. Volgens de Amerikanen is het bioritme van chauffeurs verstoord en krijgen ze daarom sneller een ongeluk. Eerder Duits onderzoek lijkt te hinten op de duisternis als grote schuldige. In het donker gebeuren meer ongelukken. Door de klok vooruit te zetten, blijft het langer donker en zijn er dus vooral ’s ochtends meer ongelukken, zoals het Amerikaanse onderzoek ook al aangeeft.

De Europese Unie probeert de zomer- en wintertijd al een tijd af te schaffen, maar dat lijkt moeilijker dan gedacht.

