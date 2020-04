Zo maak je volgens wetenschappers een goed mondmasker

Helpt een mondmasker nou wel of niet om de verspreiding van Corona tegen te gaan? Daarover zijn de experts het nog niet eens. Ondertussen zijn de maskers hard nodig in de zorg, waardoor een masker kopen bovendien enigszins asociaal is. Zelf maar een masker maken? De wetenschap helpt.

Onderzoekers van het Argonne National Laboratory in de VS hebben uitgezocht welke materialen het beste helpen om de overdracht van virussen te stoppen. Het antwoord? Laagjes van verschillend materiaal.

Ze deden experimenten met katoen, zijde, chiffon, flanel, verschillende kunststoffen en de combinaties van die stoffen.

‘Over het algemeen vinden we dat combinaties van verschillende algemeen verkrijgbare stoffen in stoffen maskers mogelijk een aanzienlijke bescherming kunnen bieden tegen de overdracht van aërosoldeeltjes’, zo schrijven de wetenschappers in het vaktijdschrift ACS Nano.

Je maakt een efficiënt masker dus door bijvoorbeeld een lap katoen te combineren met een lap zijde of rayon. Het eerste laagje remt de ademdruppeltjes (met daarin mogelijk een virus) af, het tweede vangt het druppeltje op. Kunststoffen werken ook erg goed, vooral omdat ze vaak enigszins statisch zijn geladen en de microdruppeltjes met mogelijk het virus aan zich binden.

Maskers helpen alleen als je ze gedisciplineerd draagt. Dus nooit de voorkant aanraken, zorgen dat ze goed afsluiten en de maskers aan het elastiek weggooien of in de wasmachine stoppen. Alleen gecertificeerde maskers zijn helemaal veilig.