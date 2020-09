Zo groot was superhaai écht

De Megalodon spreekt tot de verbeelding. De megahaai is zelfs de ster van Hollywoodfilms zoals “The Meg”. Tot nu toe was de lengte van het dier slechts een ruwe schatting. Maar nu is eindelijk bekend hoe groot de haai precies was. Het blijkt dat zijn vinnen net zo groot waren als een mens.

De prehistorische haai leefde van 23 tot drie miljoen jaar geleden. Hij was veel groter dan de grote witte haai,die zes meter lang is. “The Meg” had een bijtkracht van meer dan tien ton, de grote witte haai 2 ton. Bijna alle tanden van de Megalodon zijn groter dan je hand.

De lengte bepalen is lastig, omdat alleen fossiele tanden zijn overgebleven. Dus gebruikte men wiskundige methodes.

Researchers vergeleken de maten van vijf eigentijdse “familieleden” met The Meg. Bijkomend voordeel was dat de proporties van de moderne haaien vanaf de geboorte gelijk blijven. Zo kon men via nauwkeurige metingen de grootte van de megahaai voorspellen.

De uitkomst is verbluffend. Want de Megalodon had een lengte van zestien meter. Zijn kop was enorm: ruim vier en een halve meter lang. En zijn staart bijna vier meter.

Dit is een belangrijke stap voor de wetenschap. Biologen hebben nu een beter beeld van de fysiologie van het dier. Ook zijn ze nu beter in staat om de oorzaken te bepalen, hoe hij kon uitsterven.