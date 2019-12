Zijn we net gebotst met een parallel universum?

Niet veel mensen zullen hebben gehoord van Dr Ranga-Ram Chary. Maar het zou kunnen zijn dat hij de meest belangrijke ontdekking van de afgelopen eeuwen heeft gedaan. Of hij heeft een te grote fantasie, dat kan ook. Want volgens Chary hebben we mogelijk net een botsing gehad met een parallel universum.

Nu geloven wel meer mensen rare dingen, maar Chary is kosmoloog aan het California Institute of Technology en hij werkt samen met enkele van de meest gerenommeerde instituten ter wereld.

Het draait bij hem allemaal om de kosmische achtergrondstraling in het universum. Deze straling is een overblijfsel van de oerknal en je kunt het overal in de ruimte waarnemen. Met hulp van computers heeft Chary alle storingen uit deze straling gefilterd, zoals pulsars, sterren en planeten.

Je zou dan pure straling moeten overhouden. Maar Chary zag dat er nog een signaal doorheen zat, een storing die niet met onze huidige kennis te verklaren is. Zou het, zo speculeert Chary, een alternatief universum kunnen zijn? Natuurkundigen denken al langer dat de kans bestaat dat er ontelbare universa zijn zoals het onze, allemaal net iets anders, met andere natuurwetten.

Normaal bestaan die los van elkaar, maar ons universum dijt uit, dus waarom de andere niet? Dan zouden ze elkaar uiteindelijk dus moeten gaan raken. Ze lopen dan door elkaar, waarbij de achtergrondruis van de ene in de ander overloopt. Het zou verklaren waarom we dingen horen die er niet zouden moeten zijn volgens de huidige theorie.

Chary schreef erover in het Astrophysical Journal, waarbij hij vermeldt dat zijn theorie buitengewoon is, zodat er ook buitengewoon bewijs op tafel moet komen voor we daadwerkelijk aan een parallel universum moeten gaan denken. Exact dat is hij momenteel aan het verzamelen met hulp van radiotelescopen rond de wereld.