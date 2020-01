Zijn mannen betere leugenaars?

We zijn van tijd tot tijd allemaal leugenaars. Maar wie zijn er nou beter in, mannen of vrouwen? Om dat uit te zoeken, deed de Universiteit Maastricht een experiment onder 194 proefpersonen.

Die moesten inschatten hoe goed ze waren in liegen. Kwamen ze vaak weg met een beetje jokken? Opvallend is dat mannen zichzelf veel harder op de borst slaan dan vrouwen. Ze zijn naar eigen zeggen vaker wereldkampioenen liegen. Mannen meenden ook twee keer zo vaak als vrouwen dat ze een leugen konden herkennen.

Opvallend is dat mensen die zeiden erg goed te kunnen liegen, ook daadwerkelijk grote jokkebrokken waren. Ze vertelden naar eigen opgave meer leugens aan vrienden, collega’s en familie. Ze logen ook vaker en waren er ook beter in. Zo verpakten ze leugens in waarheid om ze te verbergen.

Aangezien het vaak mannen waren die aangaven heel goed te kunnen liegen, zijn de meeste goede leugenaars dan ook mannen. Maar dat betekent natuurlijk weer niet dat alle mannen veel liegen of goede leugenaars zijn.

(PlosOne)