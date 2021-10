Zijn dit de oudste menselijke voetsporen ooit?

Tegenwoordig staan er strandstoeltjes en kun je er een lekker biertje drinken in de taverna. Maar ooit, miljoenen jaren geleden liepen er mensachtigen door het natte zand van het Trachilos-strand. Wat ze niet konden vermoeden, was dat hun voetsporen zouden verstenen en oneindig veel jaren later, in 2017 zouden worden ontdekt. De voetstappen zijn nu onderzocht en de uitkomst is sensationeel: het zijn de oudste ter wereld.

Een internationale groep wetenschappers, uit Polen, Zweden, Groot Brittannië en Griekenland heeft de voetsporen onderworpen aan een zeer grondig onderzoek, waarbij zelfs het aardmagnetisme is gebruikt om de sporen te dateren. Met grote zekerheid kan de groep nu zeggen dat de sporen 6,05 miljoen jaar oud zijn. Ouder dan welke versteende stap dan ook.

Het is de zoveelste nagel in de doodskist van de theorie dat de mensheid in Afrika is ontstaan en pas daarna de wijde wereld introk. Als die theorie zou kloppen, dan konden deze voetstappen helemaal niet bestaan. De afdrukken zijn bovendien zeer menselijk. Ze lijken in bijna alles op de voetstappen die toeristen tegenwoordig in het zand van Trachilos achterlaten.

Moderne mensen waren de strandwandelaars echter nog niet. Waarschijnlijk gaat het om Graecopithecus freybergi, een directe voorvader waarvan tot nu toe alleen kaakfragmenten zijn gevonden. Van deze soort zijn ook tanden gevonden op Kreta. Dat deze soort al zo vroeg op Kreta was, zet de vroegste geschiedenis van Europa op haar kop, schrijven de onderzoekers in Scientific Reports.