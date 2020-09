Zeldzame blauwe maan tijdens Halloween

Halloween is dit jaar extra griezelig. Want op 31 oktober staat een blauwe maan aan de hemel. De maan is trouwens niet echt blauw. De vaste begeleider van de Aarde heet zo als een tweede volle maan verschijnt tijdens een kalendermaand.

Het is met recht een bijzonder verschijnsel. Want een blauwe maan komt slechts elke drie jaar voor. Dit komt doordat de maanstand en onze kalender net niet helemaal gelijk lopen. En elke 19 jaar valt dit bijzondere fenomeen op Halloween, de volgende pas in 2039. Men gebruikt de term blauwe maan ook als tijdens een jaargetijde drie of vier keer een volle maan is te zien.

Een ‘echte’ blauwe maan – qua kleur – ontstaat door rook of stofdeeltjes in de atmosfeer. Bijvoorbeeld tijdens de uitbarsting van een vulkaan.

Er is nòg een bijzonder tintje aan de blauwe maan tijdens Halloween. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is het fenomeen overal ter wereld te zien.

Dit jaar kunnen we dus dertien keer een volle maan bewonderen. De eerstvolgende is op 1 oktober. Die noemen we de Oogstmaan. Dan verschijnt de maan bij zonsondergang, waardoor mensen langer buiten kunnen werken. Zo haalde men in vroeger tijden soms letterlijk de tweede oogst van mais van het land.