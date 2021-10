Zeeziek! Drijvende drone filmt orkaan

De Amerikaanse onderzoeksinstelling NOAA is erin geslaagd om met behulp van een drijvende drone spectaculaire opnames te maken van een gevaarlijke orkaan op zee. Met behulp van de beelden en de verzamelde gegevens willen de specialisten van de National Oceanic and Atmospheric Administration de voorspelling van gevaarlijke orkanen verbeteren. De video is niet voor mensen die snel zeeziek worden.

Op beelden is te zien hoe de drijvende drone – echte naam SD 1045 – de strijd aanbindt met golven tot 15 meter hoog en windsnelheden van meer dan 190 kilometer per uur. Het ging om orkaan Sam, die is geclassificeerd op het op een na hoogste orkaanniveau, vier. De drijvende drone werkt op windenergie en is zeven meter lang. Binnenin de orkaan verzamelt het gegevens over windsnelheid, luchtdruk, temperatuur, zoutgehalte en vochtigheid.

SD 1045 is uitgerust met een speciaal ontworpen orkaanvleugel, en kan daardoor extreme windomstandigheden aan. Het ding vaart op de open oceaan, zonder mensen aan boord, maar wel met een sterke radio.