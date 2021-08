Zeer gemuteerd Corona-virus ontdekt in Zuid-Afrika

Zuid-Afrikaanse wetenschappers hebben een variant van het coronavirus ontdekt met de meeste mutaties ten opzichte van het oorspronkelijke type. Hoewel mutaties in een virus constant optreden, baart dit virus de onderzoekers zorgen. Niet alleen verandert het twee keer zo snel als alle tot nu toe bekende varianten, het zou mogelijk ook de antilichamen van gevaccineerden en herstelde patiënten te snel af kunnen zijn.

Deze mutatie heet C.1.2 en is in mei voor het eerst waargenomen door het National Institute for Communicable Diseases van Zuid-Afrika. Het is een variant op de oorspronkelijke beta-mutatie C.1, die ook in Zuid-Afrika ontstond. Het is aanzienlijk gemuteerd en verder geëvolueerd van het oorspronkelijke type uit Wuhan dan enige andere variant.

Intussen is C.1.2 niet alleen in Zuid-Afrika ontdekt, maar ook in Groot-Brittannië, China, Kongo, Mauritius, Nieuw-Zeeland, Portugal en Zwitserland. Het aandeel in het totale aantal besmettingen is in een vergelijkbaar tempo gestegen als eerder Beta en Delta: van 0,2 procent in mei tot 1,6 procent in juni en twee procent in juli. Wat de Zuid-Afrikaanse onderzoekers zorgen baart, is dat de variant besmettelijker lijkt dan eerdere mutaties. Of het mensen ook zieker maakt, is niet bekend.

Bovendien is zorgelijk of antilichamen het virus kunnen tegenhouden. Die zitten in de lichamen van mensen die Corona hebben gehad, of een vaccin hebben gekregen. In Zuid-Afrika zijn er aanwijzingen dat vooral mensen die zijn hersteld van Corona deze variant opnieuw kunnen krijgen.