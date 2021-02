Zeer effectief middel tegen vetzucht ontdekt

Mensen met vetzucht en obesitas vallen kilo’s tegelijk af met een nieuw medicijn. Het kan helpen om de pandemie van overgewicht te bestrijden. Het middel heet semaglutide en het vermindert de wil tot schranzen. Het middel is nu al in gebruik tegen diabetes, maar het zou dus breder werken.

Dat is het resultaat van een grote studie door een aantal Britse universiteiten, waaronder de University of Liverpool. In het kader van deze studie kregen tweeduizend obese mensen uit zestien landen semaglutide of een placebo. Tegelijk ontvingen ze hulp bij het sporten en het kiezen van gezond voedsel.

Na 68 weken werden beide groepen gewogen. De mensen die het placebo hadden gehad, waren niet of vrijwel niet afgevallen. De mensen die semaglutide hadden gehad, waren gemiddeld bijna 15 procent van hun lichaamsgewicht kwijt. Een groot deel van de groep had zelfs 20 procent minder gewicht.

Er waren wel bijwerkingen, zoals diarree en misselijkheid. Dat was voor zestig deelnemers reden om te stoppen met de proef. Ook zijn er aanwijzingen dat het gewicht van deelnemers na de proef weer omhoog ging. Reden om verder te studeren op het middel. Maar het enthousiasme is groot dat er een medicijn is dat zo effectief kan zijn.

Semaglutide vermindert de trek, zodat mensen minder eten. Dat leidt tot een grotere lichamelijke en geestelijke gezondheid. De maker van het middel is bij de medicijnagentschappen in de VS, Europa en het Verenigd Koninkrijk inmiddels een procedure gestart om het middel toe te laten als hulp bij het afvallen.