Zeeland oudste deel Nederland

Uit een boring bij het Zeeuwse Kortgene blijkt dat Zeeland ons oudste stukje Nederland is. Wetenschappers vonden er gesteente van circa 420 miljoen jaar geleden. Het gesteente dat zes keer ouder is dan het tijdstip waarop de dinosauriƫrs uitstierven door een meteorietinslag. Het heeft vier grote massa-uitstervingen doorstaan.

De boring is gedaan door de Geologische Dienst Nederland (GDN).

Eerder dachten specialisten dat de vallei van de Geul in Zuid-Limburg het oudste gesteente van ons land bevatte. De bodem is daar ‘slechts’ 330 miljoen jaar oud. Maar Zeeland is dus ouder. Er lagen ooit bergen, die door erosie helemaal zijn afgesleten. Een rest daarvan is nu nog in de Ardennen te zien.

Fossielen uit de resten van die bergrug stellen geologen in staat om de ouderdom met zekerheid te bepalen. Onder de microscoop zagen mensen van GDN fossiele restjes van primitieve oerplanten, die zich meer dan 400 miljoen jaar geleden als eerste op land vestigden.

Gesteente uit de onderzochte periode is ook interessant in verband met de winning van aardwarmte. Op verschillende plekken in Nederland en Belgiƫ zijn eerder geothermische boringen gedaan waaruit bleek dat lagen uit deze periode vaak winbaar warm water bevatten. Geothermie wordt gezien als een veelbelovende bron van duurzame energie.