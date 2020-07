De ‘zandwolk uit de hel’ stort zich op Zuid Amerika. Op deze satellietfoto is goed te zien hoe een enorme hoeveelheid zand uit de Sahara op weg is over de Atlantische Oceaan. De foto dateert van eind juni, maar is nu pas vrijgegeven door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

Ieder jaar wervelen harde winden in deze periode zand op uit de woestijn, maar het is niet voor niets 2020, het jaar dat alles intenser is: de wolk is 60 tot 70 procent groter dan normaal. Hij heeft inmiddels het Caribisch Gebied bereikt, waar het momenteel zeer heiig is op sommige plaatsen. Vooral Cuba heeft daar last van.

De stofwolk is goed nieuws voor de natuur. Uit onderzoek blijkt dat het woestijnzand kan werken als een soort meststof. Het vermoeden bestaat dat de jaarlijkse stofdouche zelfs wel eens verantwoordelijk kan zijn voor het ontstaan van de Amazone regenwouden.