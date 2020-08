Zakelijke outfit maakt vrouw minder aantrekkelijk

Of een vrouw aantrekkelijk is of niet, zou moeten afhangen van haar lichaam, haar gezicht en andere biologische factoren. Maar er speelt nog iets een belangrijke rol: wat ze aanheeft. Dat hebben onderzoekers van de University of New South Wales in Australiƫ ontdekt. Vrouwen die aantrekkelijk willen zijn, zouden zakelijke outfits links moeten laten liggen.

De onderzoekers lieten proefpersonen verschillende foto’s zien. Van vrouwen alleen, in een groepje of met een man. Op sommige foto’s hadden vrouwen zakelijk kleding aan, op andere hun casual kloffie. De proefpersonen moesten de vrouwen op de foto beoordelen op een aantal zaken.

Waar het om aantrekkingskracht ging, lieten de mannen duidelijk een voorkeur zien voor vrouwen in hun gewone kleding van spijkerbroek en truitje. Zodra een vrouw een zakelijk pakje aanhad, scheelde dat gelijk mannelijke aandacht. Mannen beoordeelden mannen in zakelijke kleding juist wel als aantrekkelijker.

Volgens de onderzoekers geeft kleding een duidelijk signaal af. Mannen horen zich met serieuze zaken bezig te houden en dus zien ze mannen in pak als aantrekkelijker, meer ‘zoals het hoort’. Ondanks decennia emancipatie geeft een vrouw in een zakelijk pakje juist een heel verkeerd signaal.

Opmerkelijk was dat vrouwen die alleen op een foto stonden door de proefpersonen lager werden ingeschat qua salaris. Zodra er ook een man in beeld was, ging de schatting van haar verdiencapaciteit ineens een stuk omhoog. Ook hier is het signaal: vrouwen hebben een man nodig om het te maken in de wereld.

