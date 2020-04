‘Wondermiddel’ hydroxychloroquine dodelijker dan Corona

Het malaria-medicijn hydroxychloroquine, dat geschikt leek voor de behandeling van Corona, heeft doden opgeleverd in een uitgebreide test. Die vond plaats in Amerikaanse veteranenziekenhuizen. Er waren meer sterfgevallen onder degenen die hydroxychloroquine kregen versus standaardzorg, rapporteerden onderzoekers. Eerder had een Frans onderzoek dezelfde resultaten.

Hydroxychloroquine is door Donald Trump ondanks waarschuwingen aangeprezen als een wondermiddel tegen Corona.

Voor deze studie kregen 368 patiënten hydroxychloroquine, al dan niet in combinatie met het antibioticum azithromycine voor de behandeling van COVID-19. De studie is geplaatst op de medrxiv.org site voor onderzoekers en is nog niet beoordeeld door andere wetenschappers.

Van de patiënten die hydroxychloroquine kregen, plus de gebruikelijke zorg, stierf 28 procent. Van de patiënten die alleen gewone zorg kregen, overleefde 11 procent de ziekte niet. Het was al bekend dat het middel slecht is voor het hart, terwijl Corona het hart ook aantast. Deze dubbele belasting betekent ernstige hartproblemen en – zoals het nu lijkt – in sommige gevallen dus een onnodige dood.

Afgelopen maand stopten de gezondheidsautoriteiten in Brazilië een test met het malariamiddel omdat te veel proefpersonen stierven. Toen waren de aanwijzingen dat het geen medicijn tegen Corona was al heel sterk. Desondanks blijven veel leken het op sociale media en andere gremia aanprijzen als middel tegen de pandemie.