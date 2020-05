WHO: je krijgt Corona niet via oppervlaktes

Hebben we allemaal onze handen voor niets tien keer per dag gewassen? Er is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO onvoldoende bewijs dat mensen het Coronavirus kunnen oplopen door het aanraken van deurklinken, handgrepen, toetsenborden en andere oppervlaktes. Desalniettemin wordt desinfectie aanbevolen, volgens een nieuw hygiëneadvies.

Daarin vermeldt de WHO ook dat het virus tot zeven dagen kan overleven aan de buitenkant van een medisch gezichtsmasker.

Toch zegt de WHO tegelijkertijd dat dergelijke test zijn uitgevoerd in laboratoria en dat in de echte wereld de overlevingstijden veel korter zijn. Daarom is infectie via oppervlaktes ook zo onwaarschijnlijk.

Hoewel volgens de WHO tot dusver geen enkele studie een infectie met SARS-CoV-2 heeft aangetoond door het aanraken van oppervlakken, kan de Wereldgezondheidsorganisatie deze manier van infecteren ook niet uitsluiten. Daarom blijft desinfectie belangrijk.

De WHO adviseert geen grote oppervlaktes met desinfectiemiddel te sproeien, zoals sommige landen doen. Wegen en trottoirs zijn bijvoorbeeld geen reservoir voor virussen en het is sowieso onwaarschijnlijk dat het desinfectiemiddel lang genoeg op oneffen oppervlakken kan werken om ziekteverwekkers te doden.

Het besproeien van mensen met verdunde chloor, zoals ook al is gebeurd, raadt de WHO helemaal af, omdat het mensen andere gezondheidsproblemen kan geven.

Je krijgt Corona wel door kleine druppeltjes die via hoesten en niezen worden doorgegeven. Ook de adem van mensen met Corona kan dergelijke druppeltjes bevatten. Dergelijke druppeltjes kunnen blijven hangen.