WHO: Corona is wereldwijd op retour

Het aantal nieuwe gevallen van Corona daalt over de hele wereld, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De reden achter de daling volgens de organisatie: de vaccinatiegraad stijgt in heel veel landen. Volgens de VN-organisatie is het aantal nieuwe gevallen sinds augustus aanzienlijk gedaald, tot 3,7 miljoen nieuwe gevallen vorige week wereldwijd. Vergeleken met een gemiddelde van 4,5 miljoen nieuwe gevallen in de weken van midden augustus.

De daling is op alle continenten, zowel het noordelijk als zuidelijk halfrond, wat seizoensinvloeden lijkt uit te sluiten. Ook Afrika doet mee, hoewel Corona daar zeer beperkt voet aan de grond heeft gekregen. Toch zijn niet alle landen bij de daling betrokken. Australië is een duidelijke uitzondering, maar het land is dan ook bijzonder langzaam met het zetten van prikken. Ook de Groot-Brittannië, India, Turkije en de Filipijnen lieten minder gunstige cijfers zien.

Opmerkelijk is de situatie in de VS, waar de daling ook is ingezet. Maar daar bestaan grote regionale verschillen, de staten Alaska en West-Virginia laten juist een enorme toename zien. Daar is echter nog niet de helft van de bevolking ingeënt tegen Corona. Dergelijke witte plekken kunnen leiden tot het ontstaan van nieuwe varianten, aldus de WHO.

Ook het aantal doden wereldwijd is gedaald: in de week van 13 september vielen 62.000 slachtoffers, tegen 68.800 in de week van 16 augustus.