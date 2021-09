WHO adviseert medicijn tegen Corona

Voor het eerst beveelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een geneesmiddel aan als preventieve maatregel tegen ernstige Covid. Bij patiënten met een hoog risico om te sterven zou de combinatie van de middelen Casirivimab (dat Donald Trump kreeg toen hij Corona had) en Imdevimab de overlevingskansen aanzienlijk verbeteren.

Een probleem zijn echter de hoge kosten en de schaarse productie van deze middelen. Daarom onderhandelt de organisatie met de makers. De WHO wil lagere prijzen en een eerlijke verdeling over de wereld. De WHO pleit ervoor dat ook andere fabrikanten dan Regeneron en Roche het mogen produceren, zodat goedkopere versies van de geneesmiddelen op de markt kunnen komen. Het zou de sterfte door Corona enorm kunnen laten afnemen.

De WHO beveelt vanwege de schaarste aan de middelen alleen toe te dienen aan patiënten met reeds bestaande aandoeningen die daardoor het risico lopen door Corona te sterven. En aan patiënten die ernstig ziek zijn maar geen antilichamen tegen Covid-19 hebben.

Beide middelen helpen het lichaam bij de aanmaak van antistoffen, zodat het immuunsysteem kan vechten tegen het virus. Een behandeling met een combinatie van deze twee middelen kost momenteel rond de 1700 euro. Voor westerse landen is dat duur, maar goed te betalen. In armere landen zou dat te veel in de papieren lopen. Voor zover de middelen daar al beschikbaar zijn. Duitsland heeft als enige Europese land Casirivimab groot ingekocht.