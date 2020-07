Wetenschappers zien ‘kampvuren op de zon’

De Solar Orbiter, een nieuwe zonnewaarnemingsmissie van de ESA en de NASA, heeft miniatuur zonnevlammen ontdekt. Deze zogenaamde ‘kampvuren’, zijn alom aanwezig aan het oppervlak van onze dichtstbijzijnde ster.

Dit zijn nog maar de eerste beelden, maar voor de wetenschappers die ze bestuderen, zijn ze fenomenaal. Ze hadden niet vanaf het begin al zulke geweldige resultaten verwacht. De kampvuren die in de eerste serie foto’s te zien zijn, werden door de Extreme Ultraviolet Imager (EUI) vastgelegd. Op dat moment was de ruimtesonde slechts 77 miljoen km van de zon verwijderd, ongeveer de helft van de afstand tussen de aarde en de ster.

De kampvuren zijn kleine verwanten van de zonnevlammen die we vanaf de aarde kunnen waarnemen. De wetenschappers weten nog niet of de kampvuren alleen maar kleine versies zijn van de grote vlammen, of dat ze door andere mechanismen worden aangedreven. Er zijn echter al theorieën dat deze miniatuurvlammen zouden kunnen bijdragen aan een van de meest mysterieuze fenomenen op de zon, de coronale opwarming.