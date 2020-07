Wetenschappers willen bewijzen dat er een zwart gat in ons zonnestelsel is

Bevindt zich op korte afstand van de aarde een zwart gat? Sinds een paar jaar speculeren astronomen daarover. Er zijn namelijk aanwijzingen dat er ‘iets‘ is aan de rand van onze zonnestelsel, tot nu toe ‘planeet negen’ genoemd. Maar zelfs met de sterkste telescopen is er op die plek niets te zien. Zou het dan misschien een zwart gat kunnen zijn? Die zie je niet.

Om de kwestie eens en voor altijd op te lossen, willen astronomen van Harvard University een experiment gaat doen met de Large Synoptic Survey Telescope (LSST), een gigantische telescoop die dit jaar af wordt gebouwd in de bergen van Chili. Maar om een zwart gat te zien, heb je meer nodig dan alleen maar een flink lange lens.

Als het een zwart gat is, dan slokt het zo nu en dan objecten op, zoals kometen en asteroïden. Op het moment dat die het zwarte gat in floepen, smelten ze door de enorme druk, waarbij ze elektromagnetische straling produceren. Met de LSST is die eventjes waar te nemen, tot het object en de straling definities in het zwarte gat verdwijnen.

Door een computer aan de LSST te hangen die let op exact dat soort uitbarstingen van straling, hopen de mannen van Harvard het zwarte gat te vinden. De vraag is wat dan? Na een pandemie en rassenrellen krijgen we dan ook nog het nieuws van een alles verorberend fenomeen dichtbij onze planeet. Zouden we daar gelukkig van worden?