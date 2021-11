Wetenschappers: wie correct praat, is ook handig

Ben je goed met woorden? Heeft de Nederlandse grammatica weinig geheimen voor je? Dan ben je waarschijnlijk ook heel goed met een schroevendraaier en hamer. Tot die opmerkelijke conclusie komen Franse wetenschappers na scans van hersens. Handigheid en spraakgemak zitten in één en hetzelfde deel van de hersens.

Dat motorische vaardigheden, als het inslaan van een spijker, in de hersens vergelijkbare processen in gang zetten als spreken, weten we sinds 2019. Bij het Franse onderzoekscentrum Inserm wilden ze weten hoe dat precies werkt.

Ze legden proefpersonen onder de scanner en lieten ze grammaticale vervoegingen maken. Tijdens een ander experiment moesten ze met een tang een balletje uit een nauw gaatje halen en in een ander gaatje stoppen. Ondertussen registreerde de scanner exact wat er in de hersens gebeurde.

In beide gevallen zagen de onderzoekers exact dezelfde activiteit in de hersens. Vooral de striatum dorsale, het deel dat ook een rol speelt bij sociale vaardigheden en de basale ganglia, het regelcentrum van het brein, waren in beide gevallen even actief (foto).

De Fransen zagen nog iets opmerkelijks tijdens dit onderzoek. Mensen die gingen trainen met werktuigen, werden beter in grammatica en omgekeerd. Wellicht leren ze ook makkelijker een vreemde taal. Je maakt je hersens beter en daarmee je mond en handen. Op Montesori-scholen doen ze dat al langer, met speciaal speelgoed. Nu is daarvoor wetenschappelijke onderbouwing.

De Franse wetenschappers denken dat beide functies zich vroeg in onze evolutie hebben ontwikkeld. Toen de mens ontstond moesten we leren communiceren en samen jagen of werken. Het lijkt logisch dat daarvoor dezelfde delen van de hersens zijn ontwikkeld, schrijven ze in Science.