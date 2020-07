Wetenschappers vinden perfecte wolfskop van 40.000 jaar geleden

Omdat de permafrost in Siberië blijft smelten in recordbrekende hitte, kunnen we verbazingwekkende dingen uit het verre verleden verwachten. Zoals deze enorme wolfskop, bewaard sinds de laatste ijstijd en opgegraven in perfecte staat in Siberië. Het object is naar schatting 40.000 jaar geleden begraven in bevroren wildernis.

Het gigantische hoofd is ontdekt door een lokale man in 2018. Hij vond de veertig centimeter lange kop langs de oevers van de Tirekhtyakh-rivier in Yakoetië. Voor biologen is het een perfecte manier om te begrijpen hoe de wolf de afgelopen duizenden jaren is geëvolueerd.