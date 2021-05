Wetenschappers vinden onzuiverheden in AstraZeneca

Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Ulm in Duitsland hebben onzuiverheden ontdekt in het vaccin van fabrikant AstraZeneca. Of deze verontreinigingen de werkzaamheid van het vaccin beïnvloeden of dat er een verband is met heftige bijwerkingen weten de onderzoekers niet. Dit willen ze ophelderden in verder onderzoek.

Het aantal eiwitten per vaccindosis was echter aanzienlijk hoger dan de verwachte hoeveelheid. De Duitsers troffen menselijke en virale proteïnen aan, vooral zogenaamde heat shock-proteïnen. Cellen produceren deze eiwitten onder grote stress, zoals wanneer iemand een zonnesteek krijgt – vandaar de naam.

In totaal troffen de onderzoekers in drie onderzochte partijen meer dan duizend onnodige eiwitten aan. Van de meeste daarvan wordt niet verwacht dat ze negatieve effecten hebben op gevaccineerde personen. Van heat shock-eiwitten is echter bekend dat ze immuunreacties kunnen beïnvloeden en bestaande ontstekingsreacties versterken.

Het Brits-Zweedse farmaceutische bedrijf heeft in een reactie gezegd dat de eiwitten zich op een veilig niveau bevinden. Bovendien zou het aantal eiwitten in hun vaccin in sommige gevallen zelfs lager zijn dan in andere, op soortgelijke wijze vervaardigde vaccins. Het bedrijf zei verder dat 100 procent zuiverheid onmogelijk is. Het bedrijf werkt volgens de hoogst mogelijke normen. Dat laat onverlet dat een van hun Amerikaanse fabrieken eerder stil is gelegd vanwege overtredingen van de hygiëneregels.