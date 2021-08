Wetenschappers vinden grot tjokvol botten

Wetenschappers hebben in Saudi-Arabië een diepe grot gevonden met een opmerkelijke inhoud. Er liggen duizenden en nog eens duizenden botten. Onderzoek toont aan dat die voornamelijk van dieren zijn: koeien, kamelen, knaagdieren en paarden. Maar er zitten ook menselijke botten tussen de enorme voorraad knoken. Hoe komen die in anderhalf meter diepe grot Umm Jirsan terecht?

De onderzoekers, van het Max Planck Institute for Chemical Ecology, denken dat er geen mensen te pas zijn gekomen aan deze verzameling van botten. In de grot vonden ze namelijk ook gefossiliseerde drollen van de gestreepte hyena, een dier dat in de omgeving veel voorkomt (foto onder). Dat betekent dat deze dieren al 7000 jaar lang prooi naar de grot slepen.

Daarmee is Umm Jirsan een waardevolle tijdscapsule. De wetenschappers kunnen er aflezen hoe de natuur de afgelopen millennia veranderde en wat voor dieren er in de omgeving leefden. Tot de dag van vandaag, de onderzoekers hebben waargenomen hoe hyena’s nog altijd prooi in de grot deponeerden. Daarbij is het natuurlijk interessant om ook de menselijke botten te onderzoeken. Hoe komen die op deze begraafplaats terecht?

De mensen van het Max Planck instituut hebben pas de toplaag kunnen bestuderen. Hoe diep de stapel botten precies is, kunnen ze nog niet zeggen. Maar hier gaan ze jaren zoet mee zijn.