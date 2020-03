Wetenschappers vinden buitenaards eiwit in meteoriet

Wetenschappers hebben een buitenaards eiwit ontdekt in een meteoriet die drie decennia geleden op aarde is neergekomen. Ze hopen dat de ontdekking ons meer kan vertellen over hoe het leven op onze planeet is ontstaan.

Veel meteorieten bevatten bouwstenen voor het leven zoals de stoffen cyanide en ribose. Het zijn bouwstenen om eiwitten te maken. Uit eiwitten kunnen levende cellen ontstaan. Onderzoekers van Harvard besloten een aantal meteorieten die deze twee stoffen bevatten daarom opnieuw te onderzoeken. Zouden ergens daadwerkelijk eiwitten zijn ontstaan?

In een meteoriet genaamd Acfer 086 vonden ze inderdaad de heilige graal: een eiwit. Dit stuk ruimtepuin is in 1990 in Algerije gevonden en bevindt zich nu in een museum. Het bewijst dat in ons zonnestelsel niet alleen de bouwstenen aanwezig zijn om levende wezens te creëren, maar dat een dergelijk proces in deze meteoriet ook onderweg was. Zonder eiwitten kan leven niet kan bestaan.

De onderzoekers hebben het eiwit hemolithin gedoopt en het uitgebreid onderzocht. Het lijkt op eiwitten die op aarde voorkomen, maar de opbouw is net anders. Daarom is het vrijwel zeker afkomstig uit de ruimte, zo schrijven ze in het wetenschappelijke vakblad Astrophysics. Het kan zelfs al heel oud zijn, in potentie 4,6 miljard jaar.

Meer onderzoek is nodig, om de herkomst van deze stof te onderzoeken.