Wetenschappers ontdekken noordelijkste stuk land

Lange tijd werd het Groenlandse eiland Oodaaq beschouwd als het stuk land dat het dichtst bij de Noordpool lag. Maar niet langer. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen hebben zij een klein eiland ontdekt dat nog noordelijker ligt, als is het slechts zo’n 800 meter. Toch is het genoeg voor een record.

De ontdekking van het nog naamloze eilandje, dat ongeveer 30 bij 60 meter meet, was puur toeval. “We waren ervan overtuigd dat het eiland waarop we stonden Oodaaq was,” zei onderzoeksleider Morten Rasch tegen Deense media. Hij was met een team naar de noordkust van Groenland gereisd om monsters te verzamelen.

Toen Rasch zijn ontdekking wereldkundig maakte op internet, was er hoofdzakelijk scepsis. Er is een wereldwijde gemeenschap van mensen die probeert nieuwe eilanden te ontdekken met hulp van satellietbeelden. Zij zagen op de plek waar de Denen aan land waren gegaan geen eiland. Was het dus onzin?

Nee, want het eiland is waarschijnlijk ontstaan door een flinke storm. Het bestaat hoofdzakelijk uit kiezels en modder, wellicht door wind of getij neergelegd. Daarom was het waarschijnlijk op eerdere satellietbeelden niet te zien. Maar het bestaat nu wel degelijk, bewijzen foto’s en filmopnames. De vraag is alleen hoelang, want wat wind ergens deponeert, kan het ook weer weghalen natuurlijk.