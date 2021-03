Wetenschappers ontdekken mechanisme achter trombose bij AstraZeneca

Duitse medische onderzoekers denken te weten waarom het Corona vaccin van AstraZeneca in zeldzame gevallen trombose veroorzaakt. Het vaccin traint bij mensen het afweersysteem, zodat ze geen Covid-19 kunnen krijgen. Maar in een heel enkel geval activeert het ook de bloedplaatjes, die een trombose kunnen veroorzaken.

Onderzoekers in Noorwegen hadden al een soortgelijke theorie, die is nu bevestigd door een onderzoeksteam van het Universitair Medisch Centrum Greifswald. Net als de Noorse wetenschappers geloven de Duitse wetenschappers dat de gevaarlijke bloedklonters kunnen ontstaan door een sterke immuunreactie.

Bloedplaatjes zorgen dat het bloed stolt als mensen een wond hebben. In zeer zeldzame gevallen zorgt het vaccin dat de patiënten door de vaccinatie antilichamen ontwikkelen die zich vasthechten aan de bloedplaatjes. Daardoor begint het bloed spontaan te stollen terwijl het gewoon binnenin het lichaam is. Als een dergelijke stolling plaatsvindt in bijvoorbeeld de hersens, sterft iemand.

Het is nog onduidelijk of deze reactie direct of indirect door het vaccin wordt uitgelokt. Indirect zou zijn door de koorts of gewrichtspijn als gevolg van de vaccinatie. Reacties kort na de vaccinatie zijn geen indicatie voor een stollingsstoornis, maar patiënten moeten letten op symptomen vanaf dag vijf tot ongeveer twee weken na de inenting. Daaronder verschijnselen als een pijnlijk, gezwollen been of zware hoofdpijn. Dan moet onmiddellijk een arts worden geraadpleegd.

De Europese medicijnwaakhond EMA heeft het vaccin weer goedgekeurd. Nederland begint er volgende week weer mee te vaccineren.