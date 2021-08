Wetenschappers ontdekken kolossaal koraal

Onderzoekers hebben het waarschijnlijk grootste koraal ooit ontdekt in het Groot Barrièrerif bij Australië. Het is meer dan tien meter breed en meer dan vijf meter hoog. De reus zou meer dan vierhonderd jaar oud zijn en heeft dus tientallen orkanen, onderzeese vulkanen en zeebevingen ongeschonden doorstaan.

Het onderzoeksteam meldt in het tijdschrift Scientific Reports dat het koraal ook het zesde hoogste koraal is dat op het hele rif is gemeten. Het steenkoraal bij Orpheus Island behoort tot de Porites-groep, 30 procent van zijn oppervlak is bedekt met sponzen en algen, zo meldde de groep van de James Cook University in Douglas.

De onderzoekers denken dat het kolossale koraal tussen 421 en 438 jaar oud is en dat het dateert van voor de Europese inname van Australië. Het Australische Instituut voor Mariene Wetenschappen heeft de leeftijd van 328 kolonies van massief Porites-koraal bepaald en een maximumleeftijd van 436 jaar vastgesteld. Dus het ontdekte koraal is ook een van de oudste op het Groot Barrièrerif.

De wetenschappers gaven het koraal de naam Muga Dhambi, wat groot koraal betekent in de taal van de Manbarra Aboriginals die in het gebied leven. Aangenomen wordt dat Muga Dhambi 99 koraalverblekingen heeft overleefd die zich sinds 1575 op het rif hebben voorgedaan. Van 1858 tot 2008 werden in het gebied ook 46 tropische cyclonen geregistreerd, die het koraal niet konden deren. De onderzoekers hopen dat het koraal ook de huidige klimaatverandering, afnemende waterkwaliteit, overbevissing en kustontwikkeling zal overleven.