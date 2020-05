Wetenschappers maken Terminator materiaal

Zijn we op weg naar vloeibare robots, die uit elkaar spatten en dan weer heel worden, zoals in de Terminator filmreeks? Wetenschappers hebben in ieder geval een belangrijke stap gezet door het ontwikkelen van een materiaal dat kan smelten en dan weer de oude vorm aanneemt.

Onderzoekers van Binghampton University in de VS hebben een methode ontwikkeld om een legering van bismut, indium en tin te maken. Dat wikkelen ze in een rooster van rubberachtige elastomeren. Dat geeft het metaal een aantal nuttige extra eigenschappen.

De belangrijkste is dat je het materiaal kan vervormen, maar dat het na verhitting weer terugkeert naar zijn oorspronkelijke vorm. Een beetje als de Terminators uit de gelijknamige filmserie. Alleen is dat niet wat de onderzoekers voor ogen stond. Zij willen uit dit materiaal bijvoorbeeld schokbrekers maken voor ruimtevaartuigen. Hoewel ze het niet konden nalaten er ook een hand van te maken.

Zo’n schokbreker kan tijdens de landing op een planeet vervormen om de energie van de klap op te vangen. Daarna is alleen hitte nodig om het ding weer in zijn oorspronkelijke vorm terug te laten keren. Als de prijs laag genoeg wordt, zou je er zelfs bumpers van auto’s van kunnen maken.

De techniek werkt omdat het de elasticiteit van rubber combineert met de stevigheid van metaal. De metalen legering heeft een zeer laag smeltpunt, al bij 66 graden wordt het vloeibaar. Verwarm het, en het vult weer de oorspronkelijke vorm van het rubberen grid.

