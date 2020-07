Wetenschappers maken per ongeluk heel nieuwe vis in lab

Even voorstellen, dit is de… Ja, wat eigenlijk. Op de foto staat een vis die er tot nu toe nog niet was. Het product van menselijke slordigheid. Want de vis is ontstaan toen Hongaarse wetenschappers een foutje maakten. Het was eigenlijk bedoeld als een experiment in aseksuele voortplanting, maar het werd een vuilnisbakkenras.

Ze plaatsen zaad van de Amerikaanse lepelvis dichtbij eitjes van de Russische steur. De bedoeling was dat de steureitjes zichzelf daardoor spontaan zouden bevruchten, dus geen DNA van de lepelvis zouden overnemen. Dat kon ook helemaal niet, dachten ze, omdat beide vissen zo verschillend zijn. Maar het zaad was sterker en bevruchtte de eitjes toch.

Het resultaat is een geheel nieuwe intercontinentale vis. Acht in totaal, die nu maar steulepel worden genoemd, sturdlefish in het Engels. Voor de genetische onderzoekers is het een bonus, ze kunnen nu bestuderen hoe zo’n nieuwe soort tot stand komt. Of ze de hybride ook gaan fokken met de nieuwe vis, is nog onbekend, zo schrijven ze in het vakblad Genes.