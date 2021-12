Wetenschappers maken camera zo groot als halve rijstkorrel

Wetenschappers van de Princeton universiteit in de VS hebben een ultrakleine camera ontwikkeld. Ondanks dat het ding maar een halve rijstkorrel groot is, kan het haarscherpe beelden in kleur produceren. Volgens de makers is hun camera net zo goed als een spiegelreflex met een lens die 500.000 keer groter is. De microcamera is bedoeld om ziekten in het menselijk lichaam op te sporen, maar je kunt hem ook voor andere dingen gebruiken.

Terwijl een conventionele camera gebruik maakt van een reeks gebogen lenzen om de lichtstralen te focussen, is het nieuwe optische systeem gebaseerd op een technologie die de makers een meta-oppervlak noemen. Dit oppervlak, dat slechts een halve millimeter breed is, is voorzien van 1,6 miljoen cilindrische pinnen, die elk ongeveer zo groot zijn als een virus en functioneren als een optische antenne. Die tasten het zichtbare licht af en stellen zo een plaatje samen.

Dat is nog niet erg scherp en helder, maar een algoritme ruimt het beeld gelijk op tot een echte foto ontstaat (foto). Die is haarscherp en geeft de werkelijkheid nauwkeurig weer. De onderzoekers vergeleken de door hun systeem geproduceerde beelden met de resultaten van andere minicamera’s en conventionele fototoestellen. Afgezien van een lichte onscherpte aan de randen van het beeld, waren de beelden van de nanocamera vergelijkbaar met die van de conventionele camera.