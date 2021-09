Wetenschappers leren koeien op toilet te gaan

Duitse en Nieuw-Zeelandse onderzoekers zijn erin geslaagd koeien zindelijk te maken. Zij trainden de dieren om te urineren in een speciaal voor hen ontworpen toilet. Dit zou de milieu-impact van het houden van vee aanzienlijk kunnen verminderen, denken de onderzoekers. Tijdens de zindelijkheidstraining toonden zestien kalveren in het programma ongeveer evenveel bereidheid om te leren als een driejarig kind, legden de wetenschappers uit.

De training was heel eenvoudig, jonge koeien kregen een traktatie wanneer zij in een latrine urineerden, zo schrijven de onderzoekers in het tijdschrift Current Biology. Het project is begonnen als een grap, maar al snel bleek het wel degelijk mogelijk om de melkveehouderij zo flink te moderniseren. Vee houden is namelijk niet bepaald milieuvriendelijk.

Koeien stoten niet alleen methaan uit, maar ook hun urine is problematisch. Daarin zitten grote hoeveelheden nitraat, dat in de bodem en in watermassa’s terechtkomt. Ook bevat het enkele broeikasgassen die na het urineren verdampen. Vandaar dat er in Nederland al lange tijd plannen zijn om de veestapel drastisch te verkleinen.

Met de zindelijkheidstraining hoeft dat misschien niet. Door de urine op te vangen in een speciaal riool, kan gelijk met de verwerking worden begonnen. Dat vermindert de uitstoot en zorgt dat er veel minder stoffen in het milieu terechtkomen. Deze grap kan dus zorgen dat boeren overleven.