Wetenschappers kunnen aan je schoenen zien waar je was

Elke stad ter wereld kent zijn eigen mix van bacteriën, hebben wetenschappers ontdekt. Deze microbiële ‘vingerafdruk’ is zo kenmerkend dat het DNA op je schoen waarschijnlijk genoeg is om te identificeren waar je recent was, zeggen ze.

Voor deze studie namen onderzoekers duizenden monsters in het openbaar vervoer in zestig steden over de hele wereld. Daarbij gebruikten ze steeds dezelfde aanraakpunten zoals tourniquets en leuningen in drukke metro’s en busstations. Meer dan 4700 monsters zijn met gespecialiseerde apparatuur geanalyseerd, zodat zelfs de genetische bouwstenen van de aangetroffen bacteriën zichtbaar werden.

Het belangrijkste resultaat is dat geen twee steden gelijk zijn. Elke tot dusver bestudeerde metropool – daaronder helaas geen Nederlandse of Belgische steden – heeft een unieke moleculaire vingerafdruk van de micro-organismen.

De drie jaar durende analyse bracht ook duizenden niet-geïdentificeerde soorten micro-organismen aan het licht, waaronder bijna 11.000 virussen en meer dan 1.300 soorten bacteriën die niet overeenkwamen met een bekende soort. Het hele onderzoek is verricht voor Corona. Het team, dat bestaat uit een consortium van tientallen wetenschappers van meer dan zestig onderzoeksorganisaties, verzamelde de monsters uiteindelijk in 32 landen op zes continenten.

Het onderzoek is ook interessant voor politiemensen. Aan de hand van iemands schoenen is vast te stellen in welke stad hij of zij recent heeft rondgelopen.