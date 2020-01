Wetenschappers: kat eet baasje

Katten zijn niet vies van mensenvlees. Tot die conclusie komen Amerikaanse wetenschappers na een bizarre ontdekking. Laat een lijk buiten liggen en katten komen zo nu en dan langs om een hapje te nemen. De kat eet het baasje.

De Forensic Investigation Research Station, van Mesa University in Colorado klinkt als een saai gebouw. Maar deze wetenschappers doen luguber werk. Ze laten dode mensen achter in een ommuurd stukje natuur om te zien wat er gebeurt. Dat is onder andere van belang voor opsporingswerk door de politie. Tot hun verbazing zagen de onderzoekers op camerabeelden dat er af en toe twee katten over de omheining sprongen.

Het gaat waarschijnlijk om wilde katten, weglopers. Een paar keer achter elkaar kwamen ze terug om te knabbelen van de ontbindende lijken bij de onderzoeksfaciliteit. Eentje had een voorkeur voor een 79-jarige vrouw, bij wie hij vooral de bovenarmen en borst aantrekkelijk vond. Daar zit veel zacht vlees en vet.

Een andere koos een 70-jarige man, bij wie hij begon te eten van de autopsie-incisie aan de bovenarm. Ook hij keerde verschillende malen terug. Beide dieren stopten toen de lijken vocht gingen afscheiden, na twee weken.

Dat katten niet vies zijn van mensenvlees, was al bekend via anekdotisch bewijs. Er zijn gevallen bekend waarbij mensen alleen stierven en hun huiskatten daarna met mensenvlees in leven bleven. Maar dat wilde katten als ware aaseters op zoek gaan naar dode mensen, is nieuw. Het toont aan dat katten ware opportunisten zijn, niet kieskeurig waar hun volgende maaltje vandaan komt.

(Forensic Sciences)