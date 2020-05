Wetenschappers: horeca moet flink luchten

Na wekenlange beperkingen op het openbare leven, mag de horeca onder strikte veiligheidseisen weer open op 1 juni. Met veel minder gasten dan voorheen en afstand tussen de tafels. Maar hoe veilig is het eigenlijk? De wetenschap geeft antwoord.

SARS-CoV-2 verspreidt zich voornamelijk door de lucht. Via druppels, maar ook in de vorm van zogenoemde aerosoldeeltjes. Dit zijn zeer kleine zwevende deeltjes. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken suggereren dat juist deze aerosolen een behoorlijk infectierisico vormen. Daarentegen maken virusdeeltjes op oppervlaktes slechts tien procent van de infecties uit.

Ongeveer een procent van de druppeltjes bestaat volgens recent Duits onderzoek uit opgeloste stoffen zoals virussen. Naarmate het watergehalte in de druppels verdampt, worden ze kleiner en kunnen de deeltjes langer in de lucht blijven zweven. Daarom is het voor binnenruimtes als restaurants belangrijk om een hoge relatieve luchtvochtigheid te handhaven. Dan krimpen de druppels niet zo snel, blijven ze zwaar en vallen ze naar de grond.

Ventilatie is ook van groot belang. Onderzoekers uit China en Oregon analyseerden de verspreiding van het virus in een raamloos restaurant. Ze ontdekten dat airconditioningsystemen de infectie kunnen bevorderen. Vooral als ze de lucht erg droog maken en slechts één kant op blazen. Naast betere ventilatie bevelen de onderzoekers ook een grotere afstand tussen de tafels aan. Het meest effectief was gewoon een raam openzetten en een ventilator laten draaien. Plafondventilatoren kunnen ook nuttig zijn.

Buiten eten is relatief veilig, hebben virologen van het Charité ziekenhuis in Berlijn aan hun regering geadviseerd. Er waait een windje waardoor virusdeeltjes heel snel verstuiven. Daar zouden zelfs meer mensen aan een tafel kunnen zitten, zonder dat het risico toeneemt.