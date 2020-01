Wetenschappers bouwen levende robot

Wetenschappers in de VS hebben een doorbraak bereikt in robotica. Ze hebben levende robots gemaakt, bestaande uit kikkercellen. Die kunnen weken leven en zichzelf voortbewegen. In de toekomst misschien zelfs in de bloedbaan van mensen.

Wetenschapper van de Universiteit van Vermont hebben hiermee een heel nieuwe stap gezet in de robotica. Tot nu toe was de natuur vooral een inspiratiebron. Wetenschappers gebruikten de eigenschappen van levende wezens, maar reproduceerden die met kunststoffen en chips. Nu zijn bouwmaterialen uit de natuur zelf gebruikt en is er eigenlijk sprake van een nieuw kunstmatig organisme, de xenobot.

Dat bestaat uit twee soorten cellen, namelijk huid- en hartspiercellen van de kikker Xenopus laevis. Daaruit hebben ze in Vermont een robot gemaakt die ongeveer een millimeter groot is. Dat maken is een kunststuk, waar een supercomputer bij komt kijken om exact de juiste cellen op elkaar aan te sluiten. De makers verkrijgen de cellen uit een kikkerembryo en rollen die tot een bal. Daaruit snijden ze de vorm van de robot.

In de xenobot zitten hartcellen, die uiteraard samentrekken. Door die cellen op de juiste plek in het organisme te stoppen, beweegt hij. Het is zelfs mogelijk het klompje cellen een lading mee te geven, die de xenobot dus van A naar B transporteert. In de toekomst zouden dat medicijnen kunnen zijn, die naar een bepaalde plek in het lichaam moeten. Maar de mogelijkheden lijken eindeloos.

(Pnas)