Wetenschappers: anderhalve meter heeft binnen geen zin

Twee gerenommeerde Amerikaanse wetenschappers hebben een bommetje gelegd onder het Coronabeleid. Martin Bazant en John Bush zeggen dat anderhalve meter afstand houden binnen eigenlijk geen enkele zin heeft. Je kunt onder bepaalde omstandigheden twintig meter verderop ook Corona oplopen, zeggen zij.

Beide heren zijn van MIT, een van de topuniversiteiten van de Verenigde Staten. Ze analyseerden alle grote onderzoeken die er tot nu toe zijn geweest naar de verspreiding van het virus. Daaruit concluderen ze dat het virus vooral kleine druppeltjes gebruikt om van mens naar mens te reizen.

Dit in tegenstelling tot de WHO en het RIVM die denken dat alleen grote druppels virussen overbrengen. Die grote druppels vallen binnen anderhalve meter naar de grond, vandaar de regel.

Maar nee, dus. De twee Amerikanen ontdekten dat zelfs mondkapjes weinig effect hebben op het voorkomen van een infectie. Wat dan wel? Ventilatie, weinig tijd binnen doorbrengen in gezelschap van anderen en het gebruiken van filtersystemen. Ga vooral binnen ook niet zingen of schreeuwen, dat veroorzaakt veel druppeltjes, schrijven de geleerde heren in vakblad Pnas.