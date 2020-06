Wetenschap: Trump is wereldkampioen liegen

De gemiddelde mens doet het een of twee keer per dag: liegen. President Trump is een buitengewoon persoon. Alleen al publiekelijk heeft hij in april 23,3 keer per dag gelogen. Gemiddeld. Dat zegt een onderzoeker van de University of Oregon, die al tijden turft hoe vaak de president jokt.

Het slechte nieuws is: het aantal leugens neemt met de verkiezingen in aantocht toe. Met 0,5 leugen in de maand april, toen Corona in alle hevigheid de VS trof en de president in het nauw kwam vanwege zijn response op de pandemie. De leugenachtigheid van Trump lijkt ook zijn favoriete sociale medium, Twitter, te hebben bereikt. Daar hebben ze nu twee van zijn tweets voorzien van een waarschuwing dat ze nepnieuws bevatten.

Sociaal psycholoog David Markowitz uit Oregon heeft tot nu toe 18.000 leugens van Trump geteld in publieke uitingen gedurende 1170 dagen. Veel leugens herhaalt hij meerdere keren in allerlei varianten. Het is, zover Markowitz heeft kunnen nagaan, een wereldrecord. Zelfs voor een politicus. Sommige televisiestations in de VS zenden daarom zijn persconferenties niet meer uit.

Uiteraard is het een grote vraag wanneer iets een leugen is. Kan een halve waarheid ook jokken zijn? Daarom telt Markowitz alleen de keren dat Trump daadwerkelijk de feiten verdraait en dingen zegt of schrijft die overduidelijk niet waar zijn. En nog is hij dan de wereldkampioen liegen.

David Markowitz schrijft voor het wetenschappelijke vakblad Communication Research.