Wetenschap: je ogen kunnen tellen

Doe het licht uit, en je pupillen worden groter. Die truc van het menselijk oog kennen we allemaal. Door de bredere opening komt het spaarzame licht beter binnen op het netvlies. Maar pupillen worden ook groter als er meer objecten te zien zijn, om het netvlies gelegenheid te geven om alles in een ruimte goed te zien, hebben Italiaanse wetenschappers ontdekt.

De ogen kunnen dus numerositeit waarnemen, zoals dat in wetenschappelijke termen heet. Wie zestien puntjes op een wit vel papier zet, krijgt grotere pupillen dan wanneer die puntjes onderling zijn verbonden met een streepje. Met andere woorden: je ogen kunnen het verschil tussen zestien en acht waarnemen zonder dat je hersens bewust aan het tellen hoeven slaan.

Het is een aangeboren kunde, zelfs baby’s hebben het al. Volgens de onderzoekers, van de universiteit van Florence, is het een evolutionair trucje. Onze verre voorouders op de steppe moesten snel een inschatting kunnen maken. Van hoeveelheden prooi, vijanden, vruchten en andere zaken die het verschil konden maken tussen leven en dood. Alleen bij calorie├źn lijkt het niet te lukken.

Deze studie heeft ook gevolgen voor onderzoek naar dyscalculie, de cijfermatige variant van leesblindheid. Is het mogelijk dat het geen aandoening van de hersens is, maar van de ogen? Meer onderzoek is nodig, volgens de Italianen, die publiceerden in Nature Communications.