Wetenschap: Aboriginal scheppingsverhaal is 37.000 jaar oud

Het scheppingsverhaal van het Gunditjmara volk uit Australië is fascinerend. Ze vertellen hoe de god Budj Bim naar aarde kwam en zichzelf veranderde in een vulkaan. Generatie op generatie vertellen de leden van het volk elkaar dit verhaal, dat een belangrijke rol speelt in hun legende over het ontstaan van de aarde.

Nu hebben wetenschappers goed nieuws: het scheppingsverhaal is waarschijnlijk nog waargebeurd ook.

Geologen van de University of Melbourne hebben ontdekt dat 37.000 jaar geleden in de buurt van de Gunditjmara twee vulkanen zijn uitgebarsten. De omschrijvingen van Budj Bim en wat hij deed met de aarde komen bijna exact overeen met wat de orale traditie beschrijft. Daarmee geven de Gunditjmara een ooggetuigenverslag van iets dat bijna 40.000 jaar geleden gebeurde.

Ook betekent het dat Australië al langer bevolkt is dan gedacht. De oudste bewoning van het continent werd tot nu toe op 30.000 jaar geschat. Dat is de leeftijd van gebruiksvoorwerpen die met koolstofdatering zijn geanalyseerd. Door dit scheppingsverhaal te dateren, kunnen historici minstens zevenduizend jaar daaraan toevoegen. Maar er zijn aanwijzingen dat Australië al 65.000 jaar geleden is bevolkt.

De vulkaan waarvan de eruptie nu is vastgesteld, heet ook Budj Bim. Iets verderop ligt Tower Hill, dat in dezelfde periode ook is uitgebarsten. De wetenschappers konden de erupties dateren door de argon–argon techniek toe te passen. Daarmee is het verval van isotopen in vulkanisch gesteente zeer exact te meten.