Wereldwijd slechts derde van vrouwen tevreden met borsten

Wereldwijd is slechts een derde van de vrouwen tevreden met haar borsten. Bijna de helft vindt de eigen voorgevel te klein, 23 procent zou juist kleinere borsten willen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van Anglia Ruskin University in Groot-Brittannië onder 18.500 vrouwen in 40 landen.

Dat is zorgwekkend, want uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat vrouwen die ontevreden zijn, minder zelfonderzoek doen naar borstkanker. Deze vorm van kanker is onder vrouwen het dodelijkst. Voor vroege detectie is het belangrijk dat vrouwen geregeld de eigen borsten onderzoeken. Hoe minder vrouwen de borsten betasten, hoe langer de overlevingskansen bij borstkanker.

Er zijn grote regionale verschillen qua verwachtingspatroon en tevredenheid over de borstomvang. Vrouwen uit India, Pakistan, Libanon, Groot-Brittannië en Egypte wilden de grootste borsten hebben. In Duitsland, Japan en de Filipijnen waren de vrouwen tevreden met meer bescheiden secundaire geslachtskenmerken.

In Nederland wil 34 procent grotere borsten, 26 procent zou een of meer cupmaten willen inleveren; 40 procent is tevreden. Dat laatste is internationaal gezien een behoorlijk hoge score. Dat is ook niet zo gek, Nederlandse vrouwen hebben samen met Pakistaanse en Britse vrouwen de grootste borsten.