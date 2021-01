Wereld verlies in recordtempo ijs

De wereld verliest in recordtempo ijs. Tussen 1994 en 2017 is 28 biljoen ton ijs verloren gegaan – gelijk aan een ijslaag die heel Nederland kan bedekken, maar dan driehonderd meter hoog. Een team van onderzoekers onder leiding van de Universiteit van Leeds in Groot-Brittannië gebruikte satellietgegevens om de snelheid waarmee de aarde ijs verliest na te gaan.

Het slechte nieuws is, die snelheid is gestegen. Van 0,8 biljoen ton per jaar in de jaren negentig tot 1,3 biljoen ton per jaar in 2017.

Om dit in perspectief te plaatsen: een biljoen ton ijs kan worden gezien als een ijsblokje van 10x10x10 kilometer. Een onvoorstelbare hoeveelheid. Het onderzoek toont aan dat het ijsverlies met 65 procent is gestegen tijdens het 23-jarige onderzoek. Het ijs is vooral verdwenen van de poolijskappen op Antarctica en Groenland. De toename komt hoofdzakelijk door opwarming van de atmosfeer en de oceanen, die sinds 1980 met respectievelijk 0,26 en 0,12 graden per decennium zijn opgewarmd.

De helft van alle verliezen werd veroorzaakt door ijs op het land. Daaronder 6,1 biljoen ton van berggletsjers, 3,8 biljoen ton van de Groenlandse ijskap en 2,5 biljoen ton van de Antarctische ijskap. Door deze verliezen is de zeespiegel wereldwijd met 35 millimeter gestegen.

Het onderzoek is gepubliceerd in het vakblad The Cryosphere.