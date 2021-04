Wereld heeft er een oceaan bij

Hoeveel oceanen zijn er op aarde? Vijf, staat in de encyclopedie te lezen. Maar dat moeten we aanpassen. Eigenlijk zijn het er al zes, schrijven Duitse wetenschappers die de bodem onder het wateroppervlak bestuderen in het vaktijdschrift Nature.

Wat maakt een oceaan tot een oceaan? Het is niet zozeer de omvang, hoewel die vrijwel altijd groter is dan bij zeeën. Het gaat erom dat oceanen groter worden, omdat de bodem in het midden scheurt en lava nieuwe oceaanbodem vormt. Zo duwen ze continenten uit elkaar.

De Atlantische Oceaan doet dat bijvoorbeeld. Door de scheur zijn zelfs eilanden als IJsland en de Canarische Eilanden ontstaan.

Maar de Rode Zee heeft ook zo’n scheur, die Afrika en het Arabisch schiereiland uit elkaar duwen. Die scheur is zelfs zo actief, blijkt uit nieuwe metingen met zeer gevoelige apparatuur, dat we de Rode Zee gerust een oceaan kunnen gaan noemen. Er is geen verschil meer te ontdekken met bijvoorbeeld de Indische Oceaan.

Het laatste stukje bewijs dat onderzoekers van het Hemholtz Instituut voor Zee-onderzoek in handen kregen, waren metingen van de zwaartekracht. Die verschilt enorm tussen de bodem van de Rode Zee en de kust daarnaast. Een sterke aanwijzing dat de bodem uit elkaar wordt geduwd en zich nieuwe zeebodem vormt.