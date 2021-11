We zijn 28 miljoen levensjaren kwijt

Als je alle verloren jaren door sterfgevallen door Corona in de westerse wereld bij elkaar optelt, zijn we een ontzagwekkende 28 miljoen jaar kwijt. Met dat cijfer komt Oxford University in Groot-Brittanni├ź na het nodige rekenwerk. Ze bekeken voor 37 ge├»ndustrialiseerde landen de levensverwachting en trokken daar de verloren levensjaren vanaf van mensen die voortijdig zijn gestorven.

Normaal halen 194 miljoen mensen in Europa en Noord-Amerika de gebruikelijke levensverwachting niet. Maar in 2020 vloog dit getal omhoog naar 222 miljoen. De hoogste verliezen van levensjaren waren in Rusland, de VS, Bulgarije en Litouwen.

In Taiwan, Nieuw Zeeland, Noorwegen, IJsland, Denemarken en Zuid Korea was geen afname van levensjaren waar te nemen. Het zijn landen die het in de strijd tegen Corona zeer goed hebben gedaan.

De afname van levensjaren was vele malen groter dan wat er eerder in de recente geschiedenis te zien was. Zo waren er vijf keer zoveel verloren jaren dan bij de grote griepepidemie van 2015. Bovendien breekt deze pandemie de trend dat we juist steeds meer levensjaren hebben en de levensverwachting op veel plaatsen toeneemt.

De studie, gepubliceerd in het British Medical Journal, kent beperkingen. Zo zijn alleen rijke landen meegenomen, maar de trend wereldwijd is waarschijnlijk hetzelfde, schrijven de onderzoekers.