‘We naderen groepsimmuniteit’

Europa bereikt deze zomer groepsimmuniteit tegen Corona. Dat zegt Ugur Sahin, oprichter en directeur van Biontech. Dat bedrijf ontwikkelde het succesvolle vaccin dat door Pfizer wordt gemaakt. Miljoenen mensen hebben de ziekte ondertussen gehad, veel anderen krijgen de komende tijd een vaccin.

Sahin deed de voorspelling op de online Digital Life Design conferentie. Daar vertelde hij ook dat hij zich weinig zorgen maakt over alle mutaties. Volgens hem is het normaal voor zeer besmettelijke virussen om zich snel te muteren. Maar gaan die mutaties ook weer niet zo hard dat de vaccins er niet meer tegen werken. Biotech test dat volgens hem constant.

De grootste uitdaging is volgens Sahin de logistiek van het maken en distribueren van de geneesmiddelen. Maar hij is optimistisch. Het vaccineren van de bevolking gaat nu sneller dan de ziekte zich verspreidt. Dat betekent volgens zijn berekening dat ergens deze zomer genoeg Europeanen bescherming hebben tegen de ziekte om de pandemie te stoppen.

In sommige delen van de wereld is dat nu al het geval. Volgens een studie van de University of California hebben zoveel mensen in de Amerikaanse stad Los Angeles al Corona gehad en zijn er al zoveel vaccins geïnjecteerd, dat die metropool nu al groepsimmuniteit kent.