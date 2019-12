We krijgen te veel aluminium binnen

In Duitsland is ophef ontstaan over de waanzinnige hoeveelheid aluminium die mensen binnenkrijgen uit allerlei bronnen. De Nederlandse inname zal niet veel anders zijn.

Voor het eerst is berekend hoeveel aluminium een gemiddelde burger inneemt. Het Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) uit Berlijn zag dat we door verpakkingen, cosmetica, medicijnen en zonnebrand ver over de wekelijks voorgeschreven hoeveelheid aluminium gaan. Die bedraagt 1 milligram per kilo lichaamsgewicht. Iemand van 60 kilo mag dus slechts 60 milligram binnenkrijgen. In levensmiddelen zat al meer dan de helft daarvan.

Een te grote dosis aluminium is slecht voor het lichaam. Het tast de nieren, lever en botten aan. Chronisch veel aluminium binnenkrijgen kan waarschijnlijk leiden tot Alzheimer en borstkanker. Het advies is dan ook om zuinig aan te doen met dit element.

Aluminium zit van nature in sommige bladgroenten, thee en chocolade. Maar slechts in kleine hoeveelheden. Tegenwoordig is het echter ook een verpakkingsmateriaal, vooral voor schaaltjes en bakjes. Onder invloed van zout in het eten lost het aluminium een beetje op en krijgen we er veel van binnen. Bovendien zit het in veel cosmetische producten. De onderzoekers troffen het onder andere aan in tandpasta.

Maar de kampioenen aluminium zijn zonnebrand en deodorant. Dat eerste product gebruiken we beperkt, het tweede soms dagelijks. De onderzoekers geven dan ook als advies om zuinig aan te doen met aluminiumhoudende deodorants. Dat zijn vaak dry-varianten. Of die werken is ook twijfelachtig.

