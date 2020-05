We krijgen een zeer hete zomer

De World Meteorological Organization (WMO) waarschuwt voor een zeer hete zomer op het noordelijk halfrond. Die zou meerdere temperatuurrecords kunnen breken. Al in de eerste maanden van dit jaar geeft alles aan dat 2020 een van de heetste jaren zal zijn sinds de metingen zijn begonnen, heeft de WMO in Genève bekendgemaakt.

De WMO is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties op het gebied van klimaat en water. Ze heeft 191 leden, waaronder Nederland (KNMI) en België (KMI).

Steden en gemeenten moeten zich nu voorbereiden om de eigen bevolking te beschermen, zegt de organisatie. De Corona-pandemie maakt dat nog urgenter, maar ook ingewikkelder. In andere jaren konden mensen in oververhitte appartementen bijvoorbeeld naar gekoelde winkelcentra gaan. Nu kan dat minder goed omdat het dan te druk wordt.

Bovendien zijn ziekenhuizen mogelijk minder goed voorbereid om met patiënten met hitteklachten te behandelen, omdat ze door Covid 19-patiënten al op de toppen van hun kunnen werken.

De organisatie beveelt aan om in de hitte een hoed met een brede rand te dragen, voldoende te drinken, koud water over je polsen te laten lopen en vochtige kompressen op je voorhoofd, nek, voeten en rug te plaatsen. Daarnaast raden ze aan elektrische apparaten en kunstverlichting uit te schakelen omdat ze een warmtebron kunnen zijn.

Het afgelopen jaar was het derde warmste jaar in de meetgeschiedenis. De gemiddelde temperatuur was 2,3 graden Celsius hoger dan die van de jaren 1961 tot 1990. Over het geheel genomen is de temperatuur in Europa de afgelopen jaren duidelijk gestegen. In tegenstelling tot de opwarming in de jaren negentig, heeft dit vaak een merkbare impact gehad op de volksgezondheid en sterftecijfers.