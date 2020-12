We krijgen een echte Kerstster

Een witte Kerst lijkt er dit jaar niet in te zitten. Maar een Kerstster krijgen we wel. Op 21 december, de kortste dag van het jaar, staan Jupiter en Saturnus zo dicht bij elkaar aan de nachtelijke hemel, dat ze één ster lijken.

Dat is bijzonder. Nou staan de twee planeten vaker bij elkaar in de buurt, maar zelden worden ze optisch één. De laatste keer dat dit gebeurde, was honderden jaren geleden. Het resultaat zal een helder hemellichaam zijn.

Nu maar hopen dat het op 21 december na zonsondergang helder is. Dat zal rond zes uur zijn. In dat geval moet je naar het westen kijken, vlak boven de horizon. Tot half acht is daar het samenspel van de twee planeten te zien. Dan verdwijnen beide achter de horizon. De dagen daarna bewegen ze weer uit elkaar.

Wie het mist, moet wachten tot 2080 voor een nieuwe kans.