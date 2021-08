We hebben driekwart dode telefoon in de la

We hebben massaal ongebruikte telefoons in de la liggen. Meestal exemplaren die in onbruik zijn geraakt na de aanschaf van een nieuw toestel. Per Nederlander (inclusief baby’s en ouden van dagen) is er 0,77 dode telefoon in huis. Dat blijkt uit cijfers van reBuy, een bedrijf dat de oude telefoons dolgraag wil recyclen. Telefoons bevatten edelmetalen en hebben een hoge restwaarde.

Zweden heeft met 1,31 de meeste dode mobiele telefoons per capita, wat betekent dat Zweden meer afgedankte telefoons in huis hebben die stof vergaren dan dat het land burgers heeft. Finland staat op de tweede plaats met 1,29 telefoons, terwijl het Verenigd Koninkrijk, Litouwen en Estland gezamenlijk de derde plaats innemen met 1,24 ongebruikte mobiele telefoons per capita.

Nieuw-Zeeland heeft met 0,54 het minste aantal ongebruikte mobiele telefoons per capita, gevolgd door Canada en de VS met respectievelijk 0,60 en 0,68. De Verenigde Staten hebben met 223,1 miljoen het grootste aantal ongebruikte mobiele telefoons in de index. Daarna volgen Duitsland met 84,7 miljoen en het Verenigd Koninkrijk met 83,1 miljoen.

Het totale aantal ongebruikte telefoons voor alle 27 landen in de index komt overeen met een verkoopwaarde van 1,9 miljard euro aan edelmetalen, zoals goud, zilver, palladium, platina en koper. De inruilprijzen variëren van enkele tot honderden euro’s.